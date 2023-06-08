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14:44, 8 июня 2023Экономика

В России назвали срок разработки новой модели «Волги»

Мантуров: первую серийную модель под брендом «Волга» могут продемонстрировать в 2024 году

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Горьковский автозавод (ПАО «ГАЗ») может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга» в 2024 году. Об этом со ссылкой на вице-премьера, главу Минпромторга России Дениса Мантурова сообщает «Интерфакс».

Длительность разработки новой модели будет зависеть от сроков выбора иностранных партнеров. Точную дату, когда россияне смогут увидеть первую серийную «Волгу», назовут в начале следующего лета, добавил Мантуров.

По словам вице-премьера, сборка новой модели будет вестись на площадках, «освобождённых иностранными автопроизводителями». Заводы, где раньше производились зарубежные модели автомобилей, будут адаптированы и модернизированы под выпуск машин, которые будет выпускать «ГАЗ».

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После сообщения о разработке новой модели Волги акции компании подорожали на 30,5 рубля. На момент написания материала их стоимость поднялась до 898,5 рубля (плюс 3,5 процента).

До марта 2022 года на площадке Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде производились машины Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом «ГАЗ» и Volkswagen расторгли соглашение о контрактной сборке, после чего российская компания потребовала от немецкого концерна выплатить ей 15,575 миллиарда рублей за неисполнение своих обязательств.

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    Вячеслав Агапов
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