Названы изменения в новой «Волге» по сравнению с китайским оригиналом

Autonews назвал отличия кроссовера Volga К30 от моделей китайской марки Changan

Кроссовер Volga К30, который планируют выпускать в Нижнем Новгороде на мощностях «ГАЗа» в сотрудничестве с иностранным партнером, имеет несколько отличий от оригинальной китайской модели Changan X5 Plus, также выпускавшейся под названием Oshan X5 Plus (он же Auchan и Oushang). В разнице между ними разобрался Autonews.

Российский автомобиль получит новую решетку радиатора в фирменном стиле «Волги», переработанный бампер и новые шильдики с изображением оленя. На пятой двери также будет надпись Volga, но форма шильдика останется китайской.

Что касается салона, то, по предварительным данным, изменен будет только логотип на руле. Издание не исключает, что в России модель будет адаптирована — появится больше подогревов и усилится защита кузова от коррозии. Однако компания «Производство легковых автомобилей» пока такие доработки не анонсировала.

В Китае оригинальный автомобиль стоит относительно недорого — 86,9-105,9 тысячи юаней, то есть от миллиона до 1,255 миллиона рублей. В России переднеприводные X5 Plus предлагаются по цене 2,4-2,7 миллиона рублей, вероятно, Volga К30 обойдется примерно во столько же.

Oshan X5 Plus впервые показали в ноябре 2022 года, а Changan X5 Plus с таким же салоном и незначительными изменениями появился уже в 2024-м. На моделях установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Заявленный средний расход топлива у модели составляет 6,2 литра на 100 километров.

Ранее президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин предупредил, что импорт китайских автомобилей и деталей к ним становится все сложнее. Угроза санкций США заставляет финансовые организации КНР блокировать платежи от российских компаний.