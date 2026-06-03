ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:45, 3 июня 2026Из жизни

Стала известна стоимость обеда на ПМЭФ-2026

Обед на ПМЭФ-2026 стал стоить 7900 рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Обед в ресторане «Форум» для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) стоит 7900 рублей. Об этом стало известно РБК.

В эту сумму входит холодная закуска, суп, горячее блюдо, десерт и напиток на выбор. В меню представлены карпаччо из копченой утки с яблочными чатни и бальзамиком, янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем, стейк из корня сельдерея с белыми грибами и традиционный миланский шоколадный торт.

Материалы по теме:
«Самое вкусное событие года» Как жителей самого северного города России приучали к деликатесам
«Самое вкусное событие года»Как жителей самого северного города России приучали к деликатесам
1 июля 2019
Кровь и рога Тенегын, кэтыран и кишки: тест на знание деликатесов северной кухни
Кровь и рогаТенегын, кэтыран и кишки: тест на знание деликатесов северной кухни
29 июня 2019
Кидать панты Что должен попробовать турист на Крайнем Севере
Кидать пантыЧто должен попробовать турист на Крайнем Севере
29 июня 2019

Ранее сообщалось, что ресторан «Варево» накормит гостей ПМЭФ-2026 тельным с фалангой краба, оливье с раковыми шейками, мини-оладьями с икрой и «купеческим» борщом. Также в заведении можно попробовать ботвинью, пельмени с косулей и винегрет с балтийской килькой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о военном ответе на удар ВСУ по автобусу в ДНР

    Россиянин попал в минимальный процент оправдательных приговоров в стране

    Волочкова получила травму на первом выступлении после операции

    На обломках атаковавшего пассажирский автобус в ДНР дрона нашли одну особенность

    В Госдуме высказались о смертельном ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

    Генсек НАТО прибыл в Киев

    Объяснено нежелание россиян покупать квартиры под сдачу

    Российские предприниматели оценили свое положение

    Стала известна стоимость обеда на ПМЭФ-2026

    Россиянка с инвалидностью добилась возвращения сына с СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok