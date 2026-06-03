Стала известна стоимость обеда на ПМЭФ-2026

Обед на ПМЭФ-2026 стал стоить 7900 рублей

Обед в ресторане «Форум» для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) стоит 7900 рублей. Об этом стало известно РБК.

В эту сумму входит холодная закуска, суп, горячее блюдо, десерт и напиток на выбор. В меню представлены карпаччо из копченой утки с яблочными чатни и бальзамиком, янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем, стейк из корня сельдерея с белыми грибами и традиционный миланский шоколадный торт.

Ранее сообщалось, что ресторан «Варево» накормит гостей ПМЭФ-2026 тельным с фалангой краба, оливье с раковыми шейками, мини-оладьями с икрой и «купеческим» борщом. Также в заведении можно попробовать ботвинью, пельмени с косулей и винегрет с балтийской килькой.