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10:43, 3 июня 2026Наука и техника

Названы самые популярные российские истребители

ОАК: Су-35 и Су-57 пользуются наибольшим спросом за рубежом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Российские истребители Су-35 и Су-57 пользуются наибольшим спросом за рубежом, сообщил ТАСС генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

По его словам, первые поставки Су-57 зарубежным партнерам уже выполнены. «Есть твердые контракты, есть на стадии подписания. Есть несколько серьезных заказчиков, которые по этому самолету с нами сотрудничают», — сказал руководитель.

Говоря про Су-35, гендиректор заметил, что данный истребитель можно считать «рабочей лошадкой», которая наиболее массово применяется в специальной военной операции.

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Ранее Бадеха заявил, что с 2022 года выпуск новых российских боевых самолетов вырос в четыре-пять раз.

В мае Telegram-канал Fighterbomber сообщил об испытаниях двухместной модификации российского истребителя пятого поколения Су-57.

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