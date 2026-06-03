Россиянка с инвалидностью добилась возвращения сына с СВО

Жительница Кемеровской области с инвалидностью добилась возвращения сына с СВО

Жительница Кемеровской области с инвалидностью добилась возвращения сына из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, россиянка имеет инвалидность первой группы, и по заключению медицинской экспертизы ей необходим постоянный уход. В 2024 году над ней был установлен патронаж. Ухаживать за женщиной должен был сын, но из-за службы он не мог быть рядом.

Как рассказала Лантратова, военнослужащий подавал рапорты об увольнении по семейным обстоятельствам с просьбой учесть состояние здоровья матери, однако они долго не рассматривались, и письменных ответов семья не получала.

«Мы направили запрос в Главное управление кадров Минобороны РФ. Попросили проверить ситуацию и принять меры. В итоге командование военного округа приняло положительное решение. Бойца уволили с военной службы по семейным обстоятельствам», — заключила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей узнал о смерти жены во время нахождения в зоне СВО. Мать военного добилась того, что его вернули с фронта к семье.