17:41, 26 мая 2026Россия

Россиянка добилась возвращения сына с СВО из-за одного обстоятельства

Омбудсмен Лантратова: Отца четверых детей вернули с СВО после смерти жены
Елена Торубарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отец четверых детей узнал о смерти жены во время нахождения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его вернули с фронта к семье, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Возвращения сына с СВО добилась мать военнослужащего, которое все это время занималась воспитанием оставшихся без матери детей.

«Семья оказалась в тяжелой ситуации. [Четверо детей] остались без мамы. Бабушка помогала внукам. Но просила вернуть их отца домой. Детям нужна постоянная забота и поддержка родителя», — объяснила Лантратова обстоятельства, при которых удалось вернуть военнослужащего к семье.

По словам омбудсмена, в Министерстве обороны оперативно отреагировали на ситуацию. Приказом главы ведомства Андрея Белоусова сержант был уволен в запас.

Ранее жительница Амурской области добилась возвращения сына с СВО. Сообщалось, что на фронте служили два брата, вскоре одного из них не стало. Тогда женщина обратилась к командованию войсковой части с просьбой о возвращении с передовой второго сына.

