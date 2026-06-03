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10:53, 3 июня 2026Экономика

Объяснено нежелание россиян покупать квартиры под сдачу

Экономист Кузнецова: Россиянам невыгодно покупать квартиры под сдачу
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам стало невыгодно покупать квартиры под сдачу. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова.

По ее словам, раньше квартира часто воспринималась как универсальный способ вложить деньги: купить, сдавать и ждать роста цены. Теперь такой подход не работает. «Люди начали учитывать не только цену покупки и арендный платеж, но и налоги, ремонт, мебель, простой между жильцами, коммунальные платежи и риск недобросовестных арендаторов», — сказала она. С коммунальными платежами, интернетом, налогами, мелким обслуживанием и возможными расходами собственника у арендодателя может оставаться около 90 тысяч рублей в месяц от аренды в 120 тысяч. «В год это 1,08 миллиона рублей, или около 3,3 процента годовых», — отметила Кузнецова.

В этом расчете еще не учтены ремонт, простой квартиры, износ мебели и необходимость самому управлять таким активом. У многих инвесторов наступило «отрезвление»: да, недвижимость остается защитным активом, но уже не выглядит автоматическим ответом на любой финансовый вопрос.

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«Покупка квартиры под сдачу может быть оправдана, если объект взяли без дорогого кредита, с хорошим дисконтом, в сильной локации — рядом с метро, вузами, деловыми центрами или в городе с устойчивым спросом на аренду», — сказала специалист. Однако не стоит рассчитывать на то, что арендатор «сам выплатит ипотеку» при высокой ставке — чаще всего это самообман.

В настоящее время выгоднее банковский вклад или облигации: они дают двузначную доходность. Что касается интереса к инвестиционным квартирам, он может вернуться при снижении ипотечных ставок, при более доступных ценах, росте реальных доходов и уверенности в долгосрочном росте рынка. Однако прежней веры в то, что квартира всегда выгоднее всего, уже, скорее всего, не будет, заключила Кузнецова.

Ранее россиянам, оформившим ипотеку по высоким рыночным ставкам последних лет, посоветовали досрочно гасить ипотеку.

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