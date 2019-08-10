Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева

Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам артистки, лейбл сорвал ее концерты, запланированные на август, а организатор выступления в Воронеже призналась, что от нее потребовали снять на видео прибывающий на перрон поезд, из которого якобы не вышла исполнительница. Наргиз отметила, что ситуация «попахивает 90-ми».

«Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно — меня предупреждали все, как один, годами. Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что же, как я понимаю, я не первая», — написала певица.

8 августа стало известно, что лейбл Фадеева MALFA разорвал контракт с Наргиз. В документе о расторжении сотрудничества указано, что теперь артистка не может исполнять песни продюсера. Кроме того, отмечается, что лейбл снимает с себя все обязательства, связанные с ее туром, запланированным на август.

Позднее промоутер Сергей Лавров, который работал с Наргиз, заявил, что у певицы сложный характер и проблемы с алкоголем. Он сказал, что во время их сотрудничества часто переживал, что знаменитость не выйдет на сцену.

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