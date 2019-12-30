Наргиз ответила на обвинения в русофобии

Финалистка шоу «Голос» певица Наргиз Закирова ответила на обвинения в русофобии. Об этом она написала в своем Instagram.

«Заявление о том что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю "рожами", является мерзкой и подлой ложью!», — заявила она, отметив, что готова пройти проверку на детекторе лжи.

Наргиз указала, что причиной ее травли стал разрыв контракта с лейблом. «Заказчик доволен, я — "враг народа"», — посетовала певица.

24 декабря музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что Наргиз ненавидит Россию. «Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы», — поделился продюсер. Он также добавил, что исполнительница регулярно говорила о нежелании выступать в «убогих концертных залах в провинции» и жаловалась, что ей «надоело видеть эти рожи».

17 декабря Наргиз призналась, что не хочет возвращения своих детей из США в Россию, так как они — «полные американцы». Кроме того, она добавила, что чувствует себя в России незащищенной. По словам Наргиз, ее старшая дочь считает, что в этой стране по улицам ходят медведи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!