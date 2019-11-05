Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы

Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей. Гонорары артистов за корпоративы в 2019 году сравнила «Комсомольская правда».

Например, 45-минутное выступление финалистки шоу «Голос» Наргиз обойдется в 1,8 миллиона рублей. А вот гонорар Полины Гагариной выше, певица согласна исполнить несколько своих хитов за 3,5 миллиона рублей.

Такую же сумму берет за свое выступление и Дима Билан. Певица Светлана Лобода споет на отечественную публику за 4,9 миллиона рублей, а вот за границу полетит за более высокую обговариваемую плату. Намного выше прайс у Григория Лепса, он не будет выходить на сцену менее чем за 7 миллионов рублей.

Однако цены на выступления этих российских артистов все равно не достигают стоимости на заказ Аллы Пугачевой. Примадонна может брать за выход до 21 миллиона рублей, однако в Новый год она не выступит ни за какие деньги.

Группа «Ленинград», в отличие от Пугачевой, готова выступить за такой же гонорар в новогоднюю ночь. В предновогоднее время прайс снижается до 7 миллионов рублей.

В сентябре были раскрыты размеры пенсий российских артистов. Самую большую пенсию в 50 тысяч рублей получает советская актриса Светлана Светличная. На втором месте — Алла Пугачева, пенсия которой составляет 47 тысяч рублей в месяц.

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