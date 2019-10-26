Любовь Успенская пришла на шоу без нижнего белья

Артистка Любовь Успенская пришла на развлекательное шоу без нижнего белья. Об этом она заявила в эфире на Youtube-канале «Бар в большом городе».

Певица призналась, что часто совершает необдуманные покупки. Затем она привела в пример приобретение красивого нижнего белья и назвала это ошибкой. Успенская добавила, что не носит ни трусы, ни лифчики, хотя у нее есть все последние коллекции.

После певица обратилась к гостье программы, актрисе Яне Кошкиной. «А ты в трусиках сейчас?» — спросила Успенская и добавила, что сама пришла без них. Аналогичный вопрос артистка задала и другому участнику передачи — комику и актеру Тимуру Батрутдинову. Она проверила наличие белья на комике и назвала его трусы бронезащитными.

Батрутдинов также решил убедиться, сказала ли правду артистка насчет своего белья. Он приложил к ней руку и крикнул: «Я трогал попу Любови Успенской!» Вдобавок Успенская рассказала о татуировке с надписью «Посторонним вход воспрещен» на своих ягодицах.

Ранее певицу осудили за бабушкино постельное белье. Дизайнер изучил особняк звезды в Подмосковье и рассказал о рюшах в спальне артистки. Он назвал интерьер ее дома устаревшим.

«Бар в большом городе» — развлекательное шоу актрисы Ирины Чесноковой на YouTube. Звезды российского шоу-бизнеса сидят в баре и выпивают, рассказывая свои истории.

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