Любовь Успенскую осудили за «бабушкино» белье

Особняк российской певицы Любови Успенской в Подмосковье оформлен в разных стилях, конфликтующих друг с другом — к такому выводу пришел дизайнер Сергей Сапонов, проанализировавший интерьеры шикарного дома для портала «Дни.ру».

Специалист обнаружил в коттедже общей площадью около тысячи квадратных метров немало удивительного: практически пустую гостиную, салон красоты и кабинет косметолога в подвале, выложенную мозаикой комнату для собаки и красный телевизор в столовой.

«Гордость хозяйки — белый кожаный пол (в спальной — примечание «Ленты.ру»), стоимость которого в принципе не интересна, так как вряд ли кто-то, кроме Любови, решит повторить это спорное решение, — отметил дизайнер. — Бабушкино постельное белье с рюшами отправляет спальню с соседнюю могилу с кухней». Кухню Сапонов назвал поистине королевской, но устаревшей.

Эксперт пришел в восторг от личной уборной Успенской, где установлены отдельностоящая немецкая ванна-чаша, душ с трапом за стеклянной перегородкой, огромное зеркало и золоченое мозаичное панно. «Стоимость подобного панно может начинаться от 1,5 тысячи евро за квадратный метр. Очень удачная ванная, которая останется стильной еще много сезонов», — констатировал Сапонов.

В свою очередь наличие на окнах дома многослойных штор дизайнер жестко осудил. «Создается впечатление, что Волочкова, Семенович и Успенская обокрали Большой театр под покровом ночи, вынесли все гардины и влепили их туда, куда смогли», — посетовал он.

Ранее в сентябре Сапонов раскритиковал другую российскую певицу — Полину Гагарину — за скучную спальню. Дизайнер счел оформление комнаты в московской квартире звезды чересчур скромным и предположил, что спальня для Гагариной — это «место обнуления».

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