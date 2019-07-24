В доме Стаса Михайлова нашли кровать по цене квартиры

Коттедж известного поп-исполнителя Стаса Михайлова отделан элитными материалами и обставлен мебелью люксовых итальянских брендов. Об этом пишет портал «Дни.ру».

По информации издания, пол в коттедже артиста отделан итальянским мрамором Crema Nova, стоимость которого начинается от семи тысяч рублей за квадратный метр. Обеденный стол Стаса Михайлова со столешницей из коричневого мрамора, по оценке дизайнеров, стоит порядка полутора миллионов рублей, а подсвечники на нем — по 800 тысяч рублей каждый.

Многие из предметов мебели, которыми обставлен дом певца, сделаны на фабрике Visionnaire, специализирующейся на люксовой мебели. Так, стоимость кровати Стаса Михайлова составляет порядка 2,3 миллиона рублей, письменный стол стоит 1,1 миллиона, журнальный столик — 840 тысяч, а диван в гостиной — порядка 3,5 миллиона рублей.

«На обстановку [коттеджа Стаса Михайлова] явно потрачена баснословная сумма денег (...) но смущают морально устаревшие модели, которых уже нет в каталогах фабрики. Поэтому можно сделать вывод, что либо мебель куплена достаточно давно, либо с очень хорошей скидкой», — приводит портал слова архитектора и дизайнера Сергея Сапонова.

Стас Михайлов входит в число самых богатых российских звезд шоу-бизнеса. В начале июля 2019-го стало известно о том, что за одно выступление артист получает порядка 1,7 миллиона рублей.

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