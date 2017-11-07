Стас Михайлов пожаловался на Россию в Европейский суд из-за Александра Реввы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против российских властей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов. Чудны дела!», — написал юрист.

К посту Чикова приложен скриншот жалобы. В ней говорится, что Михайлов обжалует отказ российских судов защитить его права на образ, который в фильме «Дублер» спародировал актер Александр Ревва.

Скриншот: Telegram-канал Павла Чикова

В жалобе говорится, что изображение Михайлова в фильме запятнало его достоинство и личную деловую репутацию. Указывается также, что певец может обратиться к 152-й статье Гражданского кодекса России («Защита чести, достоинства и деловой репутации»).

Кроме того, в жалобе заявляется, что суды в России ознакомились только с коммерческим трейлером картины, а смотреть фильм целиком отказались.

Михайлов отправил жалобу в ЕСПЧ 5 декабря 2014 года, коммуницирована она была 19 октября 2017 года.

В мае 2013 года жалобу Михайлова отклонил Останкинский суд Москвы. Певец пытался отсудить у создателей фильма 10 миллионов рублей.

Комедия «Дублер» вышла в прокат в 2013 году. Одним из персонажей картины является Михаил Стасов (Александр Ревва) — популярный певец, который конкурирует с главным героем фильма Игорем Успенским (его роль также исполняет Ревва) за звание «Человек года». В начале фильма указано, что все совпадения с реальными событиями и персонажами являются случайными.