Директор Стаса Михайлова удивился жалобе на Александра Ревву в Европейский суд

Директор певца Стаса Михайлова опроверг информацию о подаче артистом иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за использования образа артиста в фильме «Дублер». Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает агентство «Москва».

«Мы ничего не подавали ни на кого ни в какой суд, артист к этому отношения не имеет», — заявил Сергей Кононов. Он добавил: «Мы сами удивлены и не понимаем, откуда эта провокация возникла. Мы попытаемся расследовать произошедшее и разобраться, привлечь к ответственности тех, кто этим занимается».

Кононов отметил, что история разбирательства по этому вопросу закончена в 2013 году в столичном Останкинском суде.

О том, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу гражданина Станислава Владимировича Михайлова против России по поводу использования образа певца в фильме «Дублер», 7 ноября сообщил представитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Он продемонстрировал скриншот документа, на котором значилась дата подачи — 5 декабря 2014 года, и дата принятия к рассмотрению — 19 октября 2017-го.

Скриншот: Telegram-канал Павла Чикова

Согласно тексту, музыкант намерен обжаловать отказ юристов защитить его интересы и права на имидж. Заявитель утверждает, что изображение персонажа в картине запятнало его достоинство, личную и деловую репутацию. Уточняется, что суды ознакомились только с трейлером, а смотреть кино полностью отказались.

В 2013 году певец подавал жалобу по тому же поводу в Останкинский суд Москвы, требуя с кинематографистов 10 миллионов рублей. Она была отклонена.

Фильм «Дублер» вышел в 2013 году. Сюжет строится вокруг конкуренции главного героя Игоря Успенского и певца Михаила Стасова (обоих сыграл Александр Ревва) за награду «Человек года». В титрах указано, что любое совпадение с реальными событиями и персонажами являются случайными.