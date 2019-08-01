В квартире Пригожина и Валерии нашли серебряную стену

Московская квартира продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии оформлена в стиле столичных ночных клубов, пользовавшихся большой популярностью в начале 2000-х. Анализ обстановки апартаментов опубликовали «Дни.ру».

По данным портала, 320-метровую квартиру для звездной четы обставлял лондонский декоратор Габан О’Киф. В ней есть шпонированные настенные панели, которые в сумме весят около 60 тонн, огромное деревянное панно с панорамой города, мраморные полы, обои с люрексом и стена из сусального серебра.

«Все ночные клубы Москвы звонких двухтысячных, со всеми люрексами, лосинами, ароматами сигар и золотыми Верту собрались в этой комнате», — отмечается в описании гостиной. Проанализировавший обстановку дизайнер Сергей Сапонов указывает, что «стилистически кичевая, но такая родная обстановка любителя ночных дискотек стоит недешево».

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Он обнаружил в квартире дорогостоящие предметы интерьера от брендов Etro, Roberto Cavalli и Francesco Molon. Стол в кабинете Пригожина дизайнер оценил в миллион рублей, обитую черным бархатом спальню — в 3,5 миллиона.

«Так какая же связь между баснословно дорогим китчем и заграничным декоратором? У нас до сих пор на подсознательном уровне заложен месседж, что импортное качественнее, западные специалисты дороже, и поэтому лучше знают, как что-то делать, даже если речь идет о топоре. Верно отчасти — как известно и Пригожину, брак и безвкусица есть там и здесь», — резюмировал Сапонов.

Ранее, в минувшем июле, в доме другой российской знаменитости, Стаса Михайлова, обнаружили кровать по цене квартиры — за 2,3 миллиона рублей.

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