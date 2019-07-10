Иосиф Пригожин предложил помочь попавшим под санкции украинским детям

Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил украинским детям, которым запретили принимать участие в детском «Евровидении», поучаствовать в отборочном туре и выступить на музыкальном состязании от России. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Если люди хотят ехать от России — добро пожаловать. Если у нас есть такая возможность их принять, то надо принять. Если у них нет возможности выступить в своей стране, какие у них есть варианты? Россия готова приютить всех. Только Россию готовы не все приютить», — заявил Пригожин.

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Ранее 10 июля стало известно об изменении правил отбора на детское «Евровидение» на Украине. Согласно нововведениям, представлять страну на мероприятии могут только дети, которые не выходили на сцену в России после 1 января 2014 года. В случае если артист скроет эту информацию, то оргкомитет имеет право дисквалифицировать его в любое время.

Украина не принимала участия в «Евровидении-2019» в Израиле из-за разногласий между победившей в отборочном туре певицей Maruv и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, а связь украинских артистов с российским шоу-бизнесом была названа системной проблемой украинской музыкальной индустрии.

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