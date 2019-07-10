Украина запретила выступавшим в России детям представлять страну на Евровидении

Организационный комитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины изменил правила отбора на детское Евровидение. Об этом сообщили в пресс-службе комитета, передает телеканал NewsOne.

В частности, представлять на конкурсе страну не смогут дети, выступавшие в России после 1 января 2014 года. Если же артист скроет эту информацию, то оргкомитет имеет право снять его с отбора в любое время.

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019», которое проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Причиной тому стали разногласия победившей в национальном отборе певицы Maruv с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Помимо этого, НОТУ назвала связь украинских артистов с российским шоу-бизнесом системной проблемой украинской музыкальной индустрии.

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