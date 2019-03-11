На Украине пожалели об отказе от «Евровидения»

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Вячеслав Кириленко

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) об отказе от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» было преждевременным. Об этом он сообщил в интервью порталу LIGA.net в понедельник, 11 марта.

По его словам, у страны есть еще неделя, чтобы путем повторного голосования выбрать нового кандидата. При этом политик отметил, что Украину не должен представлять артист, гастролирующий по территории России.

«В стране множество исполнителей надлежащего уровня, к которым одновременно нет вопросов со стороны общественности», — заявил Кириленко.

На вопрос о том, можно ли считать сепаратистами людей, проголосовавших за выступающую в России певицу Maruv, вице-премьер ответил отрицательно. «Безусловно, не все, кто так голосовал, имеют антиукраинские взгляды, но исполнитель должен представлять на "Евровидении" не столько себя и свой номер, сколько страну», — пояснил он.

27 февраля стало известно, что в этом году Украина не будет выступать на «Евровидении». Это произошло после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия в конкурсе. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka. В заявлении НОТУ отмечалось, что национальный отбор выявил системную проблему украинской музыкальной индустрии — связь местных артистов с российским шоу-бизнесом.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

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