Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман рассказал о санкциях в отношении Украины за неучастие в «Евровидении-2019». Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о штрафах за отказ Украины участвовать в песенном конкурсе, Гудман отметил, что в настоящий момент Израильская корпорация общественного вещания уделяет все внимание организации мероприятия. «Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события», — пояснил он. Также представитель ЕВС выразил надежду, что все заявленные страны выступят на конкурсе.

27 февраля появилась информация о том, что Украина не будет принимать участия в «Евровидении». Это решение было принято после того, как финалисты национального отборочного тура отказались представлять страну на мероприятии. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka. Помимо этого, НОТУ назвала связь украинских артистов с российским шоу-бизнесом системной проблемой украинской музыкальной индустрии.

Конкурс пройдет 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев с песней Scream.

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