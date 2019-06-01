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Пригожин высказался о бесплатном концерте Волочковой в Анапе

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Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение мэра Анапы Юрия Полякова, отказавшегося оплачивать из средств города выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По его словам, «когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам». Также продюсера удивили условия тендера, победителем которого стала Волочкова: «Если звать артистов, они должны в себе нести что-то, они должны быть полезными для общества. Я не против Насти говорю, а в целом. Государственные мужи должны делать все, чтобы общество окультуривалось. Не только на хайпе тусоваться, а воспитывать», — пояснил он.

пятницу сообщалось, что глава Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой. Он отменил электронные торги, предусматривающие закупку услуги по показу концертной программы артистки, которые объявил городской театр.

Волочкова в ответ на это заявила, что Поляков таким образом «пиарится за ее счет», пытаясь «показать всем, какой он рачительный хозяин». Она также пообещала бесплатно выступить на главном летнем празднике Анапы.

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Предыстория: Запрет мэра вынудил Волочкову выступать бесплатно
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