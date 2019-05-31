Волочкова ответила отказавшемуся тратиться на ее концерт мэру

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что мэр Анапы Юрий Поляков запретил городу тратить бюджетные средства на ее концерт ради пиара. Слова артистки в пятницу, 31 мая, передает РИА Новости.

«Я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин», — заявила Волочкова. Она подчеркнула, что ничего не знала о произошедшем, добавив, что не вела «никаких переговоров о деньгах».

Ранее в пятницу стало известно, что глава Анапы отменил торги по закупке услуги «по показу программы Анастасии Волочковой», которые объявил муниципальный театр. Мэр заявил, что не будет тратить на это деньги города. На деньги, которые планировалось потратить на концерт балерины, закупят костюмы и музыкальные инструменты. Поляков отметил, что будет не против, если концерт Волочковой для города организуют бизнесмены.

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