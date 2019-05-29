Богомолов отреагировал на назначение худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал свое назначение на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Его слова передает RT.
По словам Богомолова, его главная задача на новом посту — вернуть театр в число лидирующих по вниманию со стороны профессионального сообщества и простых зрителей. Также новый худрук отметил хорошее месторасположение учреждения, по его мнению, «театр в таком месте не может быть немодным, нелюбимым и непосещаемым».
Помимо этого, режиссер признался в том, что смотрит на будущее театра оптимистично и надеется, что актеры станут его главными союзниками.
Ранее в январе Богомолов подрался с актером Максимом Виторганом из-за журналистки Ксении Собчак. Потасовка, в которой режиссер получил перелом, произошла в одном из кафе в центре Москвы. Позже в сеть попало видео с места событий.