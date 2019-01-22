Избитый Виторганом режиссер Богомолов рассказал о переломе носа и травме черепа

Российский режиссер Константин Богомолов, который, по данным СМИ, подрался с актером Максимом Виторганом, получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте во вторник, 22 января.

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано», — написал режиссер.

Конфликт произошел вечером 21 января в одном из ресторанов Москвы. Ксения Собчак приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа Максима Виторгана между мужчинами началась потасовка. Отмечается, что их телохранители не стали вмешиваться в драку.

Как рассказала свидетельница инцидента, Богомолов заявил, что конфликт случился на почве ревности. Другой очевидец случившегося предположил, что Виторгану грозит уголовная ответственность за нападение на режиссера.

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