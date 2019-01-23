Опубликованы новые кадры избиения Богомолова Виторганом

В сети появилось новое видео драки между, предположительно, российским режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом. Кадры публикует «Комсомольская правда».

На ролике видно, как мужчина наносит оппоненту сильный удар в лицо, поднимает «поплывшего» соперника, после чего бьет еще два раза.

Ранее Богомолов рассказал, что в результате драки получил перелом носа в двух местах. «Врач ... привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние», — добавил он.

Конфликт произошел вечером 21 января в одном из ресторанов Москвы. Ксения Собчак приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа Максима Виторгана между мужчинами началась потасовка на почве ревности.

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