Виторган намекнул на полный разрыв отношений с Собчак

Актер Максим Виторган намекнул на разрыв отношений со своей женой Ксенией Собчак. Он опубликовал соответствующий пост в Instagram.

Фото опубликовано @mvitorgan

Актер выложил скриншот переписки в своей социальной сети и попросил больше не рассказывать ему о том, где и с кем находится его супруга.

В описании к картинке он заявил: «1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь, где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны».

21 января в одном из московских ресторанов между Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Ксения Собчак приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети было опубликовано видео драки.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!