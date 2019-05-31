Запрет мэра вынудил Волочкову выступать бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова проведет концерт в Анапе несмотря на то, что мэр города Юрий Поляков запретил местному театру тратить деньги на ее программу. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщается на муниципальном сайте Анапы.

Отмечается, что заслуженная артистка России выступит бесплатно. «За прошедшие сутки получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал мой номер на главном летнем празднике Анапы», — передает портал слова балерины.

Волочкова отметила, что «хорошо понимает, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне».

Ранее в пятницу сообщалось, что глава Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой. Он отменил электронные торги, предусматривающие закупку услуги по показу концертной программы артистки, которые объявил городской театр. Волочкова в ответ на это заявила, что Поляков таким образом «пиарится за ее счет», пытаясь «показать всем, какой он рачительный хозяин».

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