Мэр российского города запретил тратиться на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков решил отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — заявил Поляков, отметив, что не будет против, если бизнесмены захотят сделать городу такой подарок к Открытию туристического сезона. В заключение мэр еще раз подчеркнул, что не позволит тратить средства из бюджета на концерт балерины.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, выступление танцовщицы, изначальная стоимость которого равнялось 639 тысячам рублей, заказал Городской театр Анапы.

Открытие курортного сезона в Анапе должно пройти 8 июня, известно, что в праздновании примет участие бывший участник дуэта «Чай вдвоем» певец Стас Костюшкин.

Ранее в мае стало известно, что шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России. Артистка призналась, что потратила много лет на совершенствование своих навыков.

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