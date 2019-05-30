Фирменный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Шпагат российской балерины Анастасии Волочковой занесли в Книгу рекордов России. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @volochkova_art

«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!» — написала артистка. Она добавила, что долгие годы работала над своими навыками, и призвала читателей заняться спортом. Кроме того, балерина отметила, что не намерена сдаваться, несмотря на негативные комментарии в ее адрес.

«Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет. Пример — самодостаточные женщины, кто живет без оглядки на осуждения. Состоятельным людям не до зла», — высказалась Волочкова.

15 мая стало известно, что балерина попала в больницу во время отдыха на Мальдивах. Тогда она опубликовала в соцсетях фотографию окровавленной ступни и рассказала, что на протяжении нескольких дней «терпела дикую боль», однако затем ее уговорили обратиться за медицинской помощью. Волочкова не уточнила, как именно получила травму.

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