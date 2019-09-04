Полину Гагарину раскритиковали за скучную спальню

Спальная комната в московской квартире певицы Полины Гагариной оформлена чересчур скромно. Такое мнение высказал дизайнер Сергей Сапонов, проанализировавший оформление апартаментов для портала «Дни.ру».
«Даже модный металлический тазик-зеркало не спасает ситуацию, — посетовал эксперт. — Почти белая комната со светло-серой бархатной кроватью и окном в светлом текстиле. Без намека на графичность и акцент, как в остальном интерьере». Сапонов предположил, что спальня для Гагариной — это «место обнуления», что оправдывает скудность обстановки.
Интерьеры других комнат трехкомнатной квартиры дизайнер оценил положительно, заметив, что жилье «как будто вырвано со страниц зарубежных архитектурных журналов». Эксперту понравились черный рояль, красный обеденный стол и стулья из металлической сетки в гостиной, серые стены и красная телефонная будка в детской, отделанная мрамором ванная.
«Зачастую по фотографиям интерьеров очень сложно угадать их местоположение, — отметил Сапонов. — Возможно, это лондонский особняк или пентхаус в Нью-Йорке, и только по мелким деталям и недочетам ставишь вердикт: Россия. У Полины пример именно такого интерьера, интерьера в неоклассике с элементами ар-деко. Таких недочетов в квартире Гагариной — по пальцам одной руки».
Ранее дизайнер обрушился с критикой на интерьер квартиры продюсера Бари Алибасова. Он отметил, что обстановка апартаментов наверняка заинтересовала бы психиатров.