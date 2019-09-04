Полину Гагарину раскритиковали за скучную спальню

Спальная комната в московской квартире певицы Полины Гагариной оформлена чересчур скромно. Такое мнение высказал дизайнер Сергей Сапонов, проанализировавший оформление апартаментов для портала «Дни.ру».

«Даже модный металлический тазик-зеркало не спасает ситуацию, — посетовал эксперт. — Почти белая комната со светло-серой бархатной кроватью и окном в светлом текстиле. Без намека на графичность и акцент, как в остальном интерьере». Сапонов предположил, что спальня для Гагариной — это «место обнуления», что оправдывает скудность обстановки.

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Интерьеры других комнат трехкомнатной квартиры дизайнер оценил положительно, заметив, что жилье «как будто вырвано со страниц зарубежных архитектурных журналов». Эксперту понравились черный рояль, красный обеденный стол и стулья из металлической сетки в гостиной, серые стены и красная телефонная будка в детской, отделанная мрамором ванная.

«Зачастую по фотографиям интерьеров очень сложно угадать их местоположение, — отметил Сапонов. — Возможно, это лондонский особняк или пентхаус в Нью-Йорке, и только по мелким деталям и недочетам ставишь вердикт: Россия. У Полины пример именно такого интерьера, интерьера в неоклассике с элементами ар-деко. Таких недочетов в квартире Гагариной — по пальцам одной руки».

Ранее дизайнер обрушился с критикой на интерьер квартиры продюсера Бари Алибасова. Он отметил, что обстановка апартаментов наверняка заинтересовала бы психиатров.

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