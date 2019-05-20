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Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее

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Российская певица Полина Гагарина оправдала недостаточно профессиональное пение Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети». По мнению артистки, конкурсантка выбрала слишком сложную песню для своего вокального уровня. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?»

Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу. «У ребенка просто закончилось дыхание», — пояснила она. По мнению исполнительницы, эта песня даже для профессионального музыканта является «суперсложной». «Про ребенка я молчу вообще», — заключила она.

Автор видеоблога Ирина Шихман уточнила у певицы, кто виноват в произошедшем, подразумевая подтасовки результатов конкурса. Гагарина ушла от ответа, отметив, что это «вечный» вопрос. По мнению певицы, сфальсифицировать результат голосования нельзя, можно лишь «попросить, чтобы голосовали».

«Не ее вина в том, что произошло», — сказала артистка. «И это ужасно, что... Даже не представляю, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать», — заключила она.

По мнению Гагариной, сейчас Абрамова переживает «ад», потому что ей приходится сталкиваться агрессией. «Люди очень злые, очень», — пояснила певица.

16 мая Первый канал аннулировал результаты конкурса «Голос. Дети» после того, как в ходе расследования обнаружились накрутки голосов в пользу Абрамовой. Компания Group-IB, осуществляющая проверку, установила, что результаты конкурса подверглись манипуляциям.

Ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев заявил, что 24 мая в эфире телеканала выйдет прямой эфир телешоу. По его словам, это будет «приятный музыкальный вечер», в рамках которого они попытаются «найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми».

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