Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее

Российская певица Полина Гагарина оправдала недостаточно профессиональное пение Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети». По мнению артистки, конкурсантка выбрала слишком сложную песню для своего вокального уровня. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?»

Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу. «У ребенка просто закончилось дыхание», — пояснила она. По мнению исполнительницы, эта песня даже для профессионального музыканта является «суперсложной». «Про ребенка я молчу вообще», — заключила она.

Автор видеоблога Ирина Шихман уточнила у певицы, кто виноват в произошедшем, подразумевая подтасовки результатов конкурса. Гагарина ушла от ответа, отметив, что это «вечный» вопрос. По мнению певицы, сфальсифицировать результат голосования нельзя, можно лишь «попросить, чтобы голосовали».

«Не ее вина в том, что произошло», — сказала артистка. «И это ужасно, что... Даже не представляю, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать», — заключила она.

По мнению Гагариной, сейчас Абрамова переживает «ад», потому что ей приходится сталкиваться агрессией. «Люди очень злые, очень», — пояснила певица.

16 мая Первый канал аннулировал результаты конкурса «Голос. Дети» после того, как в ходе расследования обнаружились накрутки голосов в пользу Абрамовой. Компания Group-IB, осуществляющая проверку, установила, что результаты конкурса подверглись манипуляциям.

Ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев заявил, что 24 мая в эфире телеканала выйдет прямой эфир телешоу. По его словам, это будет «приятный музыкальный вечер», в рамках которого они попытаются «найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми».

