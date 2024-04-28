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20:32, 28 апреля 2024Мир

Консерваторы Великобритании захотели сместить премьера страны Сунака

FT: повстанцы-тори запланировали сместить премьера Великобритании Сунака

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Несколько депутов тори из правящей Консервативной партии Великобритании захотели сместить премьер-министра страны Риши Сунака, угрожают ему вотумом недоверия, передает Financial Times (FT).

Парламентарии и бывшие чиновники, среди которых есть сторонники бывших премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс, готовят «план по дестабилизации» после объявления результатов голосования на выборах в местных советах и мэриях, где консерваторы могут лишиться 500 из примерно 900 мест.

Как сообщает FT, депутаты планируют начать процедуру вотума недоверия Сунаку, для чего необходимы 52 обращения тори в специальный парламентский комитет.

«Опросы общественного мнения и результаты работы фокус-групп показывают, что ничто из того, что делает Риши, не имеет значения. Это не политика, это мессенджер. Людям просто не нравится этот парень», — заявил изданию один из депутатов.

Ранее Риши Сунак заявил, что в росте военных расходов Великобритании виновата «ось авторитарных государств». По мнению Сунака, государства, к которым он отнес Россию, Иран, Китай и Северную Корею, представляют опасность. Он добавил, что ценности перечисленных стран отличаются от западных.

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      Валентин Карант
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