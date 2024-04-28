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12:11, 28 апреля 2024Мир

Премьер Великобритании объяснил рост военных расходов страны

Премьер Британии Сунак обвинил в росте военных расходов авторитарные государства

Фото: Toby Melville / Reuters

В росте военных расходов Великобритании виновата «ось авторитарных государств». Об это заявил премьер-министр Британии Роши Сунка, его слова приводит ТАСС.

По мнению Сунака, государства, к которым он отнес Россию, Иран, Китай и Северную Корею, представляют опасность. Он добавил, что ценности перечисленных стран отличаются от западных.

«Нравится нам это или нет, но наш мир стал опаснее. Ось авторитарных государств, чьи ценности отличаются от наших, действует более решительно и активнее координирует усилия», — заявил он.

Ранее в Британии решили увеличить расходы на оборону в ближайшие два года. Премьер-министр страны Риши Сунак уточнил, что на это планируется выделить пять миллиардов фунтов стерлингов (около шести миллиардов долларов США).

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