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04:47, 13 марта 2023Мир

Сунак объявил об увеличении военного бюджета Великобритании

The Telegraph: Сунак объявил об увеличении военного бюджета Великобритании на £5 млрд
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США). Об этом сообщает The Telegraph.

По информации газеты, расходы Великобритании на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов. Ранее министр обороны Бен Уоллес требовал от минфина повысить бюджет на 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, отмечает издание.

Уточняется, что дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25 процента ВВП (в 2020 году этот показатель составлял 2 процента).

Ранее в правительстве Великобритании выступили с призывом к премьер-министру страны Риши Сунаку увеличить военные расходы для расширения складов с боеприпасами. Отмечается, что если не предпринять данный шаг, то Британия может потерять возможность поддерживать Киев, а также обеспечивать собственную безопасность.

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Юлия Мискевич
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