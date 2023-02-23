Британского премьера призвали увеличить расходы на склады боеприпасов

Sky News: британское правительство призвало Сунака увеличить расходы на склады боеприпасов

В правительстве Великобритании выступили с призывом к премьер-министру страны Риши Сунаку увеличить военные расходы для расширения складов с боеприпасами. Таким образом планируется усилить поддержку Украине, сообщает Sky News.

«Они призвали Риши Сунака увеличить военные расходы на финансирование массового расширения складов боеприпасов», — сказано в сообщении телеканала.

Отмечается, что если не предпринять данный шаг, то Британия может потерять возможность поддерживать Киев, а также обеспечить собственную безопасность. По данным Sky News, Лондон вынужден пересмотреть вопрос, касающийся объемов запасов снарядов, в связи с тем, что его представления о необходимом количестве боеприпасов для оказания помощи Украине в военном конфликте оказались неверными.

Ранее стало известно, что Великобритания создала секретную группу для закупки боеприпасов в рамках поддержки Украины. Журналисты отметили, что союзники Киева выделяют крупные средства для производства и покупки боеприпасов советского образца.