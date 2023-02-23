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18:58, 23 февраля 2023Мир

Британия начала тайно скупать советские боеприпасы для Киева

NYT: Великобритания создала секретную группу для закупки боеприпасов для Киева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Великобритания создала секретную группу для закупки боеприпасов в рамках поддержки Украины. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как стало известно журналистам, союзники Киева выделяют крупные средства для производства и покупки боеприпасов советского образца. Американские брокеры начали искать снаряды для Украины на фабриках в Боснии и Герцеговине, а также Сербии и Румынии.

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не производят эти боеприпасы, а те немногие страны за пределами России, которые производят, в основном находятся на бывшей советской орбите», — отметили авторы материала.

Утверждается, что секретная группа фактически вооружает Украину, закупая боеприпасы и оружие через посредников. Так, в июне 2022 года Великобритания заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories по продаже 40 тысяч артиллерийских и реактивных снарядов. Однако сделка сорвалась из-за того, что пакистанский поставщик не смог поставить боеприпасы.

Отмечается, что из-за потребностей Киева в Болгарии возобновили работу заводы по производству боеприпасов. Сотрудник одного из предприятий рассказал изданию, что, после начала вооруженного конфликта на Украине, заводу приходится работать с понедельника по субботу.

Ранее сообщалось, что Польша официально признала, что ее саперы участвовали в секретной миссии на Украине. Отмечается, что президент страны Анджей Дуда наградил группу саперов, которая тайно работала в республике в течение пяти месяцев.

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Андрей Ставицкий
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