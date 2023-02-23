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16:46, 23 февраля 2023Мир

Президент Польши наградил саперов за секретную миссию на Украине

Президент Польши Анджей Дуда наградил саперов, секретно работавших на Украине

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша официально признала, что ее саперы принимали участие в секретной миссии на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское телевидение.

Отмечается, что пезидент Польши Анджей Дуда наградил группу саперов, которая тайно работала на Украине в течение пяти месяцев. «От имени всего общества я благодарю вас за выполнение ответственного и опасного задания», — заявил он. По Дуды, миссия была секретной, поэтому о присутствии польских специалистов на Украине не сообщалось.

Ранее о работе группы польских саперов на Украине рассказал портал Wirtualna Polska. По информации издания, саперы работали в стране по просьбе Украины.

В конце февраля Анджей Дуда поблагодарил президента США Джо Байдена за «мудрые советы», касающиеся нынешней геополитической ситуации. «Президент дал мне еще несколько советов относительно того, как действовать», — заявил польский лидер.

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Андрей Ставицкий
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