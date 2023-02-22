Президент Польши поблагодарил Байдена за мудрые советы

Президент Польши Дуда заявил, что Байден дал ему несколько мудрых советов

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил своего коллегу из США Джо Байдена за «мудрые советы», касающиеся нынешней геополитической ситуации, в которой оказалась Варшава. О советах американского лидера Дуда рассказал в эфире телеканала TVN24.

«Президент дал мне еще несколько советов относительно того, как действовать», — заявил польский президент, добавив, что Байден призвал его «реагировать очень быстро», поскольку Польша находится в эпицентре «важных событий».

20 февраля Байден посетил Польшу, где встретился с Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.