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20:57, 22 февраля 2023Мир

Президент Польши поблагодарил Байдена за мудрые советы

Президент Польши Дуда заявил, что Байден дал ему несколько мудрых советов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил своего коллегу из США Джо Байдена за «мудрые советы», касающиеся нынешней геополитической ситуации, в которой оказалась Варшава. О советах американского лидера Дуда рассказал в эфире телеканала TVN24.

«Президент дал мне еще несколько советов относительно того, как действовать», — заявил польский президент, добавив, что Байден призвал его «реагировать очень быстро», поскольку Польша находится в эпицентре «важных событий».

20 февраля Байден посетил Польшу, где встретился с Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

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Глеб Бажуткин
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