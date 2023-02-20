Байден на поезде прибыл в Польшу с Украины

Замглавы МИД Польши Вавжик: Байден на поезде прибыл в польский Жешув с Украины

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что президент США Джо Байден прибыл с Украины в Жешув. Его слова приводит агентство РАР.

Отмечается, что на вокзал польского Жешува прибыл поезд, в котором, предположительно, находится Байден. В аэропорту Жешув-Ясенка политика ждет самолет, который доставит его в Варшаву. В польской столице Байден остановится в отеле Marriot, куда по традиции ездят американские президенты.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. На пресс-конференции в Киеве он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

