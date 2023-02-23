Раскрыта секретная операция Польши на Украине

Wirtualna Polska: польская полиция провела на Украине секретную операцию по разминированию

Польша направила на Украину отряд полицейских для проведения секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и невозможности направить специалистов НАТО из-за вероятной негативной реакции России. Такую информацию раскрыло издание Wirtualna Polska.

По его данным, власти Украины обратились к 38 странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Однако согласие дали только в Польше. Глава МВД страны Мариуш Камински поручил создать Гуманитарный контингент полиции из 98 офицеров отдельных контртеррористических подразделений полиции, добровольно пожелавших участвовать в операции.

Также в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии, а также две собаки, обученные искать мины. Они отправились на Украину в начале октября, пробыли там около пяти месяцев и зачистили от снарядов более 342 тысяч квадратных метров, обезвредили около двух тысяч опасных предметов. Польские полицейские работали, в том числе, в окрестностях Киева, Днепра и других местах. Во время операции никто из членов миссии не пострадал.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что Варшава поставит Киеву свои танки Leopard 2 в течение «следующих двух-трех недель» после завершения подготовки украинских войск.