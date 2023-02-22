Польша назвала примерные сроки поставок танков Leopard 2 Украине

CNN: танки Leopard 2 отправят Украине в течение «следующих двух-трех недель»

Польша поставит Украине свои танки Leopard 2 в течение «следующих двух-трех недель» после завершения подготовки украинских войск. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, пишет CNN.

Дипломат также отметил, что оптимистично смотрит на вопрос относительно поставок истребителей западного производства Украине.

Президент Польши Анджей Дуда ранее также говорил, что Киев может получить от Варшавы бронированные боевые машины в течение одного-двух месяцев. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проходят обучение на танках и тренажерах в городе Свентошув в Польше.

Кроме того, поставить танки Leopard 2 обещает Германия. Дания и Нидерланды отказались передавать Киеву эти танки.