Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 22 февраля 2023Мир

Польша назвала примерные сроки поставок танков Leopard 2 Украине

CNN: танки Leopard 2 отправят Украине в течение «следующих двух-трех недель»

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Польша поставит Украине свои танки Leopard 2 в течение «следующих двух-трех недель» после завершения подготовки украинских войск. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, пишет CNN.

Дипломат также отметил, что оптимистично смотрит на вопрос относительно поставок истребителей западного производства Украине.

Президент Польши Анджей Дуда ранее также говорил, что Киев может получить от Варшавы бронированные боевые машины в течение одного-двух месяцев. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проходят обучение на танках и тренажерах в городе Свентошув в Польше.

Кроме того, поставить танки Leopard 2 обещает Германия. Дания и Нидерланды отказались передавать Киеву эти танки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие для защиты
Суд посмертно освободил неонациста Тесака от уголовного преследования
Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за квартиры в Москве
Появились кадры с места ДТП с пострадавшим врио главы МЧС Москвы
Бывший легионер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от России
Раскрыта средняя зарплата туристического гида в России
Польша назвала примерные сроки поставок танков Leopard 2 Украине
Американский разведчик Риттер констатировал поражение Украины
В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект
Зеленский выступит на открытии онлайн-саммита G7
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.