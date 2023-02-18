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13:18, 18 февраля 2023Мир

Президент Польши назвал предполагаемые сроки поставок Киеву танков Leopard

Президент Польши Дуда: Киев может получить Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда назвал предполагаемые сроки поставок Украине танков Leopard 2 и PT-91. По его словам, Киев может получить от Варшавы данные бронированные боевые машины в течение одного-двух месяцев. Об этом сообщает «Укринформ».

«Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные сейчас проходят», — отметил польский лидер.

Дуда уточнил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение на танках и тренажерах в городе Свентошув. «Так что происходит полная подготовка по обслуживанию танков», — резюмировал он.

Ранее глава Польши заявил, что страны НАТО передадут Киеву танки Leopard 2 в количестве, достаточном для формирования нескольких бригад ВСУ. По его словам, союзники по альянсу поставят Киеву танки из Великобритании, Канады, Польши и Германии.

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Варвара Кошечкина
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