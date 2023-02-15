НАТО передаст Украине танков на несколько бригад

Президент Польши Дуда: НАТО передаст Украине Leopard 2 для формирования нескольких бригад

Страны НАТО передадут Украине танки Leopard 2 в количестве, достаточном для формирования нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду.

«Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад», — сказал он.

По его словам, союзники по НАТО поставляют Киеву танки из Великобритании, Канады, Польши и Германии. Кроме того, ФРГ поставляет дополнительную инфраструктуру.

Ранее немецкие власти прокомментировали предоставление военной помощи украинской стороне. Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что сначала западные страны отправят только половину батальона более современных Leopard 2 A6.