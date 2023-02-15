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18:47, 15 февраля 2023Мир

НАТО передаст Украине танков на несколько бригад

Президент Польши Дуда: НАТО передаст Украине Leopard 2 для формирования нескольких бригад

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО передадут Украине танки Leopard 2 в количестве, достаточном для формирования нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду.

«Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад», — сказал он.

По его словам, союзники по НАТО поставляют Киеву танки из Великобритании, Канады, Польши и Германии. Кроме того, ФРГ поставляет дополнительную инфраструктуру.

Ранее немецкие власти прокомментировали предоставление военной помощи украинской стороне. Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что сначала западные страны отправят только половину батальона более современных Leopard 2 A6.

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Виктория Кондратьева
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