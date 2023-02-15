В ФРГ заявили о планах поставить Украине сначала половину батальона Leopard 2

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Киеву сначала поставят только половину батальона Leopard 2

Альянс стран, поставляющих Украине танки, несмотря на ранние заявления, направит Киеву сначала только половину батальона более современных Leopard 2 A6. Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

До начала 2024 года Украина также получит более 120 Leopard 1 A5, добавил Писториус и попросил не недооценивать эту технику.

Ранее перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе глава Минобороны ФРГ заявил, что количество и состояние обещанных Украине танков Leopard 2 оставляет желать лучшего. Он уточнил, что речь идет о 14 танках модификации 2A6 из Германии и трех A6 из Португалии, что «для маленькой страны-члена НАТО» является большим вкладом.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. Германия пообещал передать Leopard 2, которые должны прибыть в марте. В числе стран, согласившихся отправить вооружение, также Норвегия, Испания, Португалия и Польша.