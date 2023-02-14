Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков

Министр обороны ФРГ Писториус раскритиковал состояние обещанных Украине танков Leopard 2

Количество и состояние обещанных Украине танков Leopard 2 оставляет желать лучшего, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе. Выступление немецкого министра транслировалось на сайте альянса.

По словам Писториуса, речь идет о 14 танках модификации 2A6 из Германии и трех A6 из Португалии, что «для маленькой страны-члена НАТО» является большим вкладом.

«Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно», — подчеркнул немецкий министр, добавив, что это также касается технического состояния машин и количества запчастей к ним.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом ФРГ также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также сообщили Норвегия, Испания, Португалия и Польша.