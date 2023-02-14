Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 14 февраля 2023Мир

Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков

Министр обороны ФРГ Писториус раскритиковал состояние обещанных Украине танков Leopard 2
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Michael Matthey / DPA / Globallookpress.com

Количество и состояние обещанных Украине танков Leopard 2 оставляет желать лучшего, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе. Выступление немецкого министра транслировалось на сайте альянса.

По словам Писториуса, речь идет о 14 танках модификации 2A6 из Германии и трех A6 из Португалии, что «для маленькой страны-члена НАТО» является большим вкладом.

«Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно», — подчеркнул немецкий министр, добавив, что это также касается технического состояния машин и количества запчастей к ним.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом ФРГ также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также сообщили Норвегия, Испания, Португалия и Польша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг информацию об окружении бойцов ВСУ на севере Артемовска
Европа избежала снижения ВВП
Бывшая солистка группы «Серебро» раскрыла свои секреты стройности
В Пентагоне не смогли объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов
Российские полицейские раскрыли убийство пропавшей 11 лет назад женщины
Стилист назвал потертые кожаные куртки трендом весны
Пассажирка из Баку провезла в Россию украшений на 1,5 миллиона рублей и попалась
Писатель два года готовил необычное предложение руки и сердца для возлюбленной
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
В Китае заявили о возможном выходе США «из-за кулис» в конфликте на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.