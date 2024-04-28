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20:09, 28 апреля 2024Бывший СССР

Подполье в Николаеве сообщило о подготовке диверсантов западными инструкторами

Подполье: в Николаеве западные инструкторы обучают ВСУ морским диверсиям

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве западные инструкторы обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) морским диверсиям. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники», — утверждается в сообщении.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска ударили по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками. По его словам, на заводе жили и вели подготовку морпехи, а также собирались водные дроны.

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      Елизавета Мытарева
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