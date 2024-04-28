Beribit выплатила обманутым криптоинвесторам 32 миллиона рублей

Криптобиржа Beribit выплатила 32 миллиона рублей 41 обманутому криптоинвестору

Криптобиржа Beribit выплатила в общей сложности 32 миллиона рублей 41 обманутому криптоинвестору. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в это время недовольные клиенты штурмуют один из офисов компании Beribit, расположенный в Хохловском переулке, и требуют вернуть вложенные ими деньги. В беседе с изданием вкладчики сообщили, что сотрудники криптобиржи распылили перцовый баллончик в собравшихся у офиса людей.

Обманутые клиенты начали собираться возле второго офиса Beribit в комплексе «Москва-Сити» 26 апреля. Криптоинвесторы сообщили о замороженных активах на 400 миллионов рублей. Сотрудники биржи при этом попытались скрыться через черный ход, сообщил Telegram-канал Mash. Сделать это им не удалось, после чего площадка опубликовала сообщение о скорых выплатах.