Медведева одним словом оценила условия допуска россиян к Олимпиаде

Евгения Медведева назвала условия допуска россиян к Олимпиаде-2024 жестью

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила условия допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсменка назвала ситуацию жестью, добавив, что условия допуска на Играх-2018 не сравнимы с сегодняшними. «Когда я выступала, все равно мы были Olympic Athletes from Russia. Такого накаленного воздуха не было, как сейчас», — заявила она.

25 апреля глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что санкции против российских атлетов за участие в ОИ-2024 вводиться не будут. Он подчеркнул, что руководство страны будет уважать решение атлетов.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.