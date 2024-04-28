Оштрафованный солист группы «Коррозия металла» задолжал российской налоговой

Shot: солист группы «Коррозия металла» задолжал налоговой 275 тысяч рублей

Солист группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вокалиста также разыскивают судебные приставы из-за долга в тысячу рублей.

28 апреля Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. Солисту и музыкантам группы потребовались лекарства после полицейского рейда и задержания.