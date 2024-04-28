Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:55, 28 апреля 2024Силовые структуры

Оштрафованный солист группы «Коррозия металла» задолжал российской налоговой

Shot: солист группы «Коррозия металла» задолжал налоговой 275 тысяч рублей

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Солист группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вокалиста также разыскивают судебные приставы из-за долга в тысячу рублей.

28 апреля Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. Солисту и музыкантам группы потребовались лекарства после полицейского рейда и задержания.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Заявление Дуды вызвало страх в США». В Кремле отреагировали на планы Польши разместить у себя ядерное оружие

      Подозреваемого в убийстве двух украинцев россиянина задержали в Мюнхене

      Оштрафованный солист группы «Коррозия металла» задолжал российской налоговой

      Зеленский заявил о планах всех континентов участвовать на саммите в Швейцарии

      Стало известно о взрыве в Запорожье

      Подполье сообщило об уничтожении 14 наемников ударом ВС России по Николаеву

      Зеленский заявил о десятилетних планах Украины на помощь США

      Ушел из жизни известный историк и академик

      Назван способ отмыть окна без разводов

      Военный эксперт допустил подготовку ВСУ к атакам на Россию на майские праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше