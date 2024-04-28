Солиста группы «Коррозия металла» оштрафовали на тысячу рублей

Солист группы «Коррозия металла» оштрафован за демонстрацию нацистской символики

Солиста группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Нижнем Новгороде признал музыканта виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ.

Солисту и музыкантам группы потребовались лекарства после полицейского рейда и задержания. Лекарства перенесшего микроинсульт и имеющему старую травму позвоночника Троицкого остались в клубе, где должен был пройти концерт. А другой член группы был доставлен в изолятор в одной футболке, и из-за пребывания на бетонном полу у него поднялась температура.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами.