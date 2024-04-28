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16:46, 28 апреля 2024Силовые структуры

Солиста группы «Коррозия металла» оштрафовали на тысячу рублей

Солист группы «Коррозия металла» оштрафован за демонстрацию нацистской символики

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Солиста группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Нижнем Новгороде признал музыканта виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ.

Солисту и музыкантам группы потребовались лекарства после полицейского рейда и задержания. Лекарства перенесшего микроинсульт и имеющему старую травму позвоночника Троицкого остались в клубе, где должен был пройти концерт. А другой член группы был доставлен в изолятор в одной футболке, и из-за пребывания на бетонном полу у него поднялась температура.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами.

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      Екатерина Кашурникова
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